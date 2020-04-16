МИД Франции прокомментировал приостановку США финансовой помощи ВОЗ
- Reuters
«Мы приняли к сведению заявление о приостановке выплат американского взноса в бюджет организации. Мы сожалеем об этом», — цитирует представителя МИД Франции РИА Новости.
Во французском внешнеполитическом ведомстве отметили, что пандемия затрагивает все слои общества во всём мире.
«Поэтому Франция решительно выступает за солидарность и расширение международного сотрудничества», — подчеркнул французский дипломат.
Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о приостановке США взносов в ВОЗ из-за «плохого управления и сокрытия информации о распространении коронавируса».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позицию США неконструктивной и контрпродуктивной в условиях нарастания масштабов пандемии.