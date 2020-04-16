МИД Франции прокомментировал приостановку США финансовой помощи ВОЗ

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Франция сожалеет из-за решения США временно прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и призывает к солидарности и расширению международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, заявили во французском МИД.
МИД Франции прокомментировал приостановку США финансовой помощи ВОЗ
  • Reuters

«Мы приняли к сведению заявление о приостановке выплат американского взноса в бюджет организации. Мы сожалеем об этом», — цитирует представителя МИД Франции РИА Новости.

Во французском внешнеполитическом ведомстве отметили, что пандемия затрагивает все слои общества во всём мире. 

«Поэтому Франция решительно выступает за солидарность и расширение международного сотрудничества», — подчеркнул французский дипломат.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о приостановке США взносов в ВОЗ  из-за «плохого управления и сокрытия информации о распространении коронавируса».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позицию США неконструктивной и контрпродуктивной в условиях нарастания масштабов пандемии.

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