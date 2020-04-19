Более 1400 медработников-волонтёров работают в больницах Нью-Йорка

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Более 1400 медицинских работников-волонтёров работают в больницах Нью-Йорка, об этом рассказал мэр города Билл де Блазио.
Более 1400 медработников-волонтёров работают в больницах Нью-Йорка
  • Reuters

Все они распределяются среди 40 больниц и 40 домов престарелых, сообщает CNN.

Мэр Нью-Йорка также обратился к тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, с просьбой становиться донорами плазмы крови, чтобы медработники могли использовать её в лечении других инфицированных.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировано 735 366 случаев коронавируса, 39 095 человек умерло. В Нью-Йорке зафиксировано 13 157 смертей.

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