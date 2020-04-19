Трамп заявил о получении письма от Ким Чен Ына

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Американский президент Дональд Трамп сообщил, что недавно получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Северная Корея провела испытания ракеты малой дальности. Но, вместе с тем, я недавно получил от него (Ким Чен Ына. — RT) прекрасное письмо. Я думаю, что у нас все хорошо», — приводит РИА Новости ответ Трампа на вопрос об отношениях США с КНДР.

Ранее в Южной Корее заявили, что КНДР выпустила несколько крылатых ракет малой дальности в сторону Японского моря.

Также в марте сообщалось, что Северная Корея испытала новые тактические управляемые ракеты, на манёврах присутствовал Ким Чен Ын.

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