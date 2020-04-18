Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 15 тысяч

Короткая ссылка
Число умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании составило 15 464. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные британского Минздрава.
Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 15 тысяч
  • Reuters

Уточняется, что за последние 24 часа в стране скончались 888 пациентов с COVID-19. 

Всего в Великобритании выявлено более 114 тыс. положительных тестов на коронавирус.

Ранее британские власти приняли решение о продлении на три недели ограничительных мер, введённых в стране из-за пандемии коронавируса.

Доктор медицинских наук диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал рекомендации по сохранению здоровья в условиях самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить