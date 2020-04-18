Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 15 тысяч
- Reuters
Уточняется, что за последние 24 часа в стране скончались 888 пациентов с COVID-19.
Всего в Великобритании выявлено более 114 тыс. положительных тестов на коронавирус.
Ранее британские власти приняли решение о продлении на три недели ограничительных мер, введённых в стране из-за пандемии коронавируса.
Доктор медицинских наук диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал рекомендации по сохранению здоровья в условиях самоизоляции.