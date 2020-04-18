Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 15 тысяч

Число умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании составило 15 464. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные британского Минздрава.

Уточняется, что за последние 24 часа в стране скончались 888 пациентов с COVID-19.

Всего в Великобритании выявлено более 114 тыс. положительных тестов на коронавирус.

Ранее британские власти приняли решение о продлении на три недели ограничительных мер, введённых в стране из-за пандемии коронавируса.

Доктор медицинских наук диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал рекомендации по сохранению здоровья в условиях самоизоляции.