В Британии число умерших от коронавируса превысило 14 500
- Reuters
Об этом сообщает Sky News.
Уточняется, что за сутки в стране от вируса умерли 847 человек, в результате чего общее число скончавшихся от COVID-19 достигло 14 576.
Вместе с этим общее число больных, включая мёртвых и выздоровевших, достигло к настоящему моменту отметки в 108 692.
Ранее власти Великобритании приняли решение о продлении на три недели ограничительных мер, введённых в стране из-за пандемии коронавируса.
Доктор медицинских наук диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал рекомендации по сохранению здоровья в условиях самоизоляции.