В Британии число умерших от коронавируса превысило 14 500

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В Великобритании из-за коронавирусной инфекции COVID-19 скончались более 14,5 тыс. человек.
В Британии число умерших от коронавируса превысило 14 500
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News.

Уточняется, что за сутки в стране от вируса умерли 847 человек, в результате чего общее число скончавшихся от COVID-19 достигло 14 576.

Вместе с этим общее число больных, включая мёртвых и выздоровевших, достигло к настоящему моменту отметки в 108 692.

Ранее власти Великобритании приняли решение о продлении на три недели ограничительных мер, введённых в стране из-за пандемии коронавируса.

Доктор медицинских наук диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал рекомендации по сохранению здоровья в условиях самоизоляции.

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