Диетолог дала рекомендации по питанию на самоизоляции

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Диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно питаться во время самоизоляции.
Диетолог дала рекомендации по питанию на самоизоляции
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«Первое, что необходимо знать, — есть надо часто и дробно. Через каждые три часа небольшими порциями. Обязательно употреблять овощи, несладкие фрукты, ягоды, цельнозерновой хлеб, каши и воду», — отметила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Она также рекомендовала высыпаться, не наедаться на ночь и употреблять супы-пюре, смузи из замороженных ягод и блюда из курицы и индейки.

Кроме того, по словам диетолога, очень полезным продуктом является квашеная капуста, которая содержит тартроновую кислоту, препятствующую переходу углеводов в жир.

Ранее доктор медицинских наук диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал рекомендации по сохранению здоровья в условиях самоизоляции.

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