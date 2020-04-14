ВОЗ заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в мире не пройден

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире пока не пройден, хотя в некоторых странах Европы наблюдается замедление темпов заражения, отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис подчеркнула, что в Европе наблюдается «смешанная картина» относительно заболеваемости коронавирусом.

В частности, в Италии и Испании, где были зафиксированы крупнейшие вспышки COVID-19, появилась тенденция к снижению заражений.

В то же время в Турции и Великобритании растёт число случаев коронавирусной инфекции.

«По всему миру 90% новых случаев приходятся на США и Европу. Так что мы, безусловно, ещё не видим пика», — цитирует представителя ВОЗ РИА Новости.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ограничения из-за пандемии коронавируса следует отменять постепенно, сохраняя контроль.

Там также предупредили, что для полного прерывания распространения коронавируса понадобится вакцина, иначе может быть новая волна COVID-19.