ВОЗ заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в мире не пройден
- Reuters
Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис подчеркнула, что в Европе наблюдается «смешанная картина» относительно заболеваемости коронавирусом.
В частности, в Италии и Испании, где были зафиксированы крупнейшие вспышки COVID-19, появилась тенденция к снижению заражений.
В то же время в Турции и Великобритании растёт число случаев коронавирусной инфекции.
«По всему миру 90% новых случаев приходятся на США и Европу. Так что мы, безусловно, ещё не видим пика», — цитирует представителя ВОЗ РИА Новости.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ограничения из-за пандемии коронавируса следует отменять постепенно, сохраняя контроль.
Там также предупредили, что для полного прерывания распространения коронавируса понадобится вакцина, иначе может быть новая волна COVID-19.