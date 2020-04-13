Глава ВОЗ призвал «очень медленно» отменять меры по коронавирусу
- AFP
«Меры контроля следует отменять очень медленно, сохраняя контроль», — цитирует ТАСС Гебрейесуса.
Глава ВОЗ подчеркнул, что это вызвано тем, что COVID-19 распространяется очень быстро, а пандемия отступает медленно.
«Это не может произойти одномоментно», — добавил он.
Ранее глава инфекционного отделения шанхайской больницы «Хуашань» Чжан Вэньхун заявил, что в ноябре может начаться новая волна заражений коронавирусной инфекцией, если всем странам летом не удастся полностью справиться с пандемией.