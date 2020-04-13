Глава ВОЗ призвал «очень медленно» отменять меры по коронавирусу

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ограничения, вызванные пандемией коронавируса, следует отменять постепенно, сохраняя контроль.
Глава ВОЗ призвал «очень медленно» отменять меры по коронавирусу
  • AFP

«Меры контроля следует отменять очень медленно, сохраняя контроль», — цитирует ТАСС Гебрейесуса.

Глава ВОЗ подчеркнул, что это вызвано тем, что COVID-19 распространяется очень быстро, а пандемия отступает медленно.

«Это не может произойти одномоментно», — добавил он.

Ранее глава инфекционного отделения шанхайской больницы «Хуашань» Чжан Вэньхун заявил, что в ноябре может начаться новая волна заражений коронавирусной инфекцией, если всем странам летом не удастся полностью справиться с пандемией.

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