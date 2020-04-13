Глава ВОЗ призвал «очень медленно» отменять меры по коронавирусу

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ограничения, вызванные пандемией коронавируса, следует отменять постепенно, сохраняя контроль.

«Меры контроля следует отменять очень медленно, сохраняя контроль», — цитирует ТАСС Гебрейесуса.

Глава ВОЗ подчеркнул, что это вызвано тем, что COVID-19 распространяется очень быстро, а пандемия отступает медленно.

«Это не может произойти одномоментно», — добавил он.

Ранее глава инфекционного отделения шанхайской больницы «Хуашань» Чжан Вэньхун заявил, что в ноябре может начаться новая волна заражений коронавирусной инфекцией, если всем странам летом не удастся полностью справиться с пандемией.