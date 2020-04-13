В Китае предупредили о вероятности новой волны коронавируса в ноябре

В ноябре может начаться новая волна заражений коронавирусной инфекцией, если всем странам летом не удастся полностью справиться с пандемией. Об этом заявил глава инфекционного отделения шанхайской больницы «Хуашань» Чжан Вэньхун.

«После ноября мы можем столкнуться с серьёзным вызовом, я считаю, что следующая волна эпидемии может начаться примерно в ноябре», — цитирует его РИА Новости.

По мнению медика, поскольку вспышки коронавируса зафиксированы также в Южной Америке, Африке и Юго-Восточной Азии, можно спрогнозировать, что к лету пандемию не удастся полностью побороть.

«Когда наступит зима, все снова будут сидеть дома», — предупредил он.

Тем не менее, по словам Вэньхуна, следующая волна коронавируса не будет такой масштабной на фоне приобретённого многими странами опыта по диагностике инфекции.

«Однако странам с недостаточными медицинскими ресурсами, таким как государства Африки и Южной Америки, вероятно, будет сложно пережить следующую зиму», — добавил он.

При этом, как отметил медик, именно от стран данных регионов зависит контроль над эпидемиологической ситуацией в мире.

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