Глава ВОЗ рассказал о риске новой волны коронавируса

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что для полного прерывания распространения коронавируса понадобится вакцина, иначе может быть новая волна COVID-19.
Глава ВОЗ рассказал о риске новой волны коронавируса
  • © Chen Junxia/Xinhua
  • globallookpress.com

«В конечном счёте разработка и распределение безопасной и эффективной вакцины потребуются для полного прерывания передачи (коронавируса. — RT)», — приводит его слова Интерфакс.

Он добавил, что глобальная взаимосвязанность между людьми из разных стран указывает на риск повторной активизации коронавируса, в связи с чем может быть «новая волна COVID-19».

Ранее Гебрейесус рассказал о поступающих в его адрес угрозах в связи с деятельностью ВОЗ по борьбе с коронавирусом.

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