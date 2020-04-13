Глава ВОЗ рассказал о риске новой волны коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что для полного прерывания распространения коронавируса понадобится вакцина, иначе может быть новая волна COVID-19.

«В конечном счёте разработка и распределение безопасной и эффективной вакцины потребуются для полного прерывания передачи (коронавируса. — RT)», — приводит его слова Интерфакс.

Он добавил, что глобальная взаимосвязанность между людьми из разных стран указывает на риск повторной активизации коронавируса, в связи с чем может быть «новая волна COVID-19».

Ранее Гебрейесус рассказал о поступающих в его адрес угрозах в связи с деятельностью ВОЗ по борьбе с коронавирусом.