Глава ВОЗ рассказал о риске новой волны коронавируса
- © Chen Junxia/Xinhua
- globallookpress.com
«В конечном счёте разработка и распределение безопасной и эффективной вакцины потребуются для полного прерывания передачи (коронавируса. — RT)», — приводит его слова Интерфакс.
Он добавил, что глобальная взаимосвязанность между людьми из разных стран указывает на риск повторной активизации коронавируса, в связи с чем может быть «новая волна COVID-19».
Ранее Гебрейесус рассказал о поступающих в его адрес угрозах в связи с деятельностью ВОЗ по борьбе с коронавирусом.