ВОЗ не рекомендует применять прививку БЦЖ против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения не имеет данных о том, что противотуберкулёзная прививка БЦЖ может снизить риск заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Нет свидетельств того, что вакцина Бацилла Кальмета — Герена (БЦЖ) защищает людей от инфицирования вирусом, вызывающим COVID-19», — приводит ТАСС сообщение ВОЗ.

Отмечается, что сейчас «осуществляются два клинических испытания, касающихся данного вопроса, и ВОЗ оценит результаты, когда они будут получены».

Уточняется, что в данный момент ВОЗ не может рекомендовать эту вакцину против коронавируса.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что одна из российских компаний разработала препарат для лечения COVID-19, ожидаются его клинические испытания.