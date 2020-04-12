МИД России оценил обвинения США в отношении ВОЗ

МИД России выразил обеспокоенность в связи с попытками Соединённых Штатов переложить ответственность за распространение коронавирусной инфекции COVID-19 на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

«На фоне стремительного распространения в мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Facebook.

В российском МИД уточнили, что именно так следует расценивать обвинения со стороны США в адрес ВОЗ, которая «якобы «прозевала» опасное заболевание».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления американских властей о намерении пересмотреть объёмы финансирования Всемирной организации здравоохранения.

9 апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон пересматривает объём финансирования ВОЗ из-за низкой эффективности её работы на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.