Число умерших пациентов с коронавирусом в Испании возросло до 15 843

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За прошедшие сутки число людей, скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Испании, возросло на 605, общее число умерших составило 15 843.
Число умерших пациентов с коронавирусом в Испании возросло до 15 843
  • Reuters

Об этом сообщает El Pais.

Отмечается, что общее число заражений достигло 157 022.

Также сообщается, что 55 668 человек вылечились.

8 апреля сообщалось, что за сутки в Испании от последствий заражения COVID-19 скончались 757 человек.

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