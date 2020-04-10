Число умерших пациентов с коронавирусом в Испании возросло до 15 843
За прошедшие сутки число людей, скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Испании, возросло на 605, общее число умерших составило 15 843.
- Reuters
Об этом сообщает El Pais.
Отмечается, что общее число заражений достигло 157 022.
Также сообщается, что 55 668 человек вылечились.
8 апреля сообщалось, что за сутки в Испании от последствий заражения COVID-19 скончались 757 человек.
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