Число умерших пациентов с коронавирусом в Испании возросло до 15 843

За прошедшие сутки число людей, скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Испании, возросло на 605, общее число умерших составило 15 843.

Reuters

Об этом сообщает El Pais. Отмечается, что общее число заражений достигло 157 022. Также сообщается, что 55 668 человек вылечились. 8 апреля сообщалось, что за сутки в Испании от последствий заражения COVID-19 скончались 757 человек.