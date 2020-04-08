За сутки в Испании умерли 757 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Испании от последствий заражения коронавирусом COVID-19 скончались 757 человек, общее число жертв превысило 14,5 тыс.

Reuters

Об этом информирует El Pais. Ранее сообщалось, что в отделениях интенсивной терапии находятся более 7 тыс. пациентов, выздоровели более 43 тыс. человек. 6 апреля стало известно, что более 19 тыс. медработников заразились коронавирусом в Испании.