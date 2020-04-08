За сутки в Испании умерли 757 пациентов с коронавирусом

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За минувшие сутки в Испании от последствий заражения коронавирусом COVID-19 скончались 757 человек, общее число жертв превысило 14,5 тыс.
За сутки в Испании умерли 757 пациентов с коронавирусом
  • Reuters

Об этом информирует El Pais.

Ранее сообщалось, что в отделениях интенсивной терапии находятся более 7 тыс. пациентов, выздоровели более 43 тыс. человек. 

6 апреля стало известно, что более 19 тыс. медработников заразились коронавирусом в Испании.

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