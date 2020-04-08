США к концу июня планируют произвести 110 тысяч аппаратов ИВЛ

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К концу июня в США будет произведено 110 тысяч аппаратов для искусственной вентиляции лёгких в связи с пандемией коронавируса, сообщил американский президент Дональд Трамп.
США к концу июня планируют произвести 110 тысяч аппаратов ИВЛ
  • Reuters

«У нас будет 110 тысяч аппаратов в течение короткого периода времени. Надеюсь, они нам не понадобятся в таком количестве. Мы будем в состоянии помочь другим странам, которые остро нуждаются в ИВЛ», — сказал глава государства во время пресс-конференции, трансляцию которой вёл CBS.

2 апреля Трамп задействовал закон об оборонном производстве для запуска поставок необходимого объёма аппаратов ИВЛ для больных коронавирусной инфекцией.

Как отмечал президент, США передадут часть оборудования другим странам.

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