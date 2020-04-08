США к концу июня планируют произвести 110 тысяч аппаратов ИВЛ

К концу июня в США будет произведено 110 тысяч аппаратов для искусственной вентиляции лёгких в связи с пандемией коронавируса, сообщил американский президент Дональд Трамп.

«У нас будет 110 тысяч аппаратов в течение короткого периода времени. Надеюсь, они нам не понадобятся в таком количестве. Мы будем в состоянии помочь другим странам, которые остро нуждаются в ИВЛ», — сказал глава государства во время пресс-конференции, трансляцию которой вёл CBS.

President Trump says the government will be receiving 110,000 ventilators from various companies between now and the end of June https://t.co/ghcURZpVQKpic.twitter.com/jdTlqLrPJw — CBS News (@CBSNews) April 7, 2020

2 апреля Трамп задействовал закон об оборонном производстве для запуска поставок необходимого объёма аппаратов ИВЛ для больных коронавирусной инфекцией.

Как отмечал президент, США передадут часть оборудования другим странам.