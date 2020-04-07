В Великобритании рассказали о состоянии премьера страны

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Канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона опубликовала краткое коммюнике о состоянии здоровья главы британского правительства.
В Великобритании рассказали о состоянии премьера страны
  • Reuters

Отмечается, что он в стабильном состоянии.

«Состояние премьер-министра стабильное, он продолжает находиться в отделении интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Он находится в бодром расположении духа», — говорится в заявлении.

Британского премьера госпитализировали по совету лечащего врача в связи с сохраняющимися симптомами коронавирусной инфекции COVID-19.

Позднее стало известно об ухудшении состояния Джонсона и переводе его в отделение интенсивной терапии.

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