В Великобритании рассказали о состоянии премьера страны

Канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона опубликовала краткое коммюнике о состоянии здоровья главы британского правительства.

Отмечается, что он в стабильном состоянии.

«Состояние премьер-министра стабильное, он продолжает находиться в отделении интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Он находится в бодром расположении духа», — говорится в заявлении.

Британского премьера госпитализировали по совету лечащего врача в связи с сохраняющимися симптомами коронавирусной инфекции COVID-19.

Позднее стало известно об ухудшении состояния Джонсона и переводе его в отделение интенсивной терапии.