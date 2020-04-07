В Великобритании рассказали о состоянии премьера страны
- Reuters
Отмечается, что он в стабильном состоянии.
«Состояние премьер-министра стабильное, он продолжает находиться в отделении интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Он находится в бодром расположении духа», — говорится в заявлении.
Британского премьера госпитализировали по совету лечащего врача в связи с сохраняющимися симптомами коронавирусной инфекции COVID-19.
Позднее стало известно об ухудшении состояния Джонсона и переводе его в отделение интенсивной терапии.