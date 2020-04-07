«Аэрофлот» вывезет российских туристов из Таиланда 7 апреля
- globallookpress.com
«Аэрофлот» 7 апреля планирует выполнение специальных рейсов для возвращения российских граждан из Бангкока и ожидает разрешения на рейсы из Нью-Йорка и Мале», — говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика.
Отмечается, что россияне будут доставлены в Москву и Санкт-Петербург.
Ранее координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил о возобновлении авиарейсов по возвращению находящихся за границей россиян на родину.