«Аэрофлот» вывезет российских туристов из Таиланда 7 апреля

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует 7 апреля выполнить два специальных рейса из столицы Таиланда Бангкока с целью вывоза российских граждан.

«Аэрофлот» 7 апреля планирует выполнение специальных рейсов для возвращения российских граждан из Бангкока и ожидает разрешения на рейсы из Нью-Йорка и Мале», — говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика.

Отмечается, что россияне будут доставлены в Москву и Санкт-Петербург.

Ранее координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил о возобновлении авиарейсов по возвращению находящихся за границей россиян на родину.