В Сербию вылетел седьмой самолёт ВКС России с гуманитарной помощью

Седьмой самолёт Ил-76 ВКС России вылетел в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

«Седьмой самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома Чкаловский (Московская область) в Республику Сербия для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее в посольстве России рассказали, что 3—4 апреля планируется осуществить 11 рейсов, которые доставят в Сербию гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.

26 марта Сербия попросила Россию оказать помощь в борьбе с COVID-19. 3 апреля в российском Минобороны сообщили о создании авиационной группировки для доставки помощи Сербии.