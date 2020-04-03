В посольстве России рассказали о доставке гуманитарной помощи в Сербию

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Россия 3—4 апреля планирует осуществить 11 рейсов, которые доставят в Сербию гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Белграде.
В посольстве России рассказали о доставке гуманитарной помощи в Сербию
  • © Минобороны РФ
  • РИА Новости

Как отмечается, в соответствии с договорённостями двух стран «началась переброска в Белград по линии Минобороны России специалистов, техники, медицинского оборудования и средств защиты», которые задействуют в борьбе с эпидемией коронавируса в Сербии.

«Прибытие самолётов с российской помощью продолжается. Всего на 3—4 апреля запланировано 11 рейсов», — говорится в сообщении.

В настоящее время в Сербию прибыли три военно-транспортных самолёта ВКС России с гуманитарной помощью для борьбы с COVID-19.

3 апреля в российском Минобороны сообщили, что по поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина создали авиационную группировку для доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса. 

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