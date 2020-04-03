Три самолёта с гуманитарной помощью из России прибыли в Сербию
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- РИА Новости
Как уточняет ТАСС, в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом прибыли российские военные специалисты.
В страну доставлено специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.
Ранее Минобороны России создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса с 3 апреля.
26 марта правительство Сербии попросило Россию о помощи в борьбе с коронавирусом.
2 апреля в Кремле сообщили, что Россия окажет гуманитарную помощь Сербии.