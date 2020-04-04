В Сербию прибыл шестой самолёт ВКС России с гуманитарной помощью
- © mil.ru
«Шестой самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России прибыл на аэродром Батайница (Республика Сербия)», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что соответствующий аэродром расположен в 20 километрах северо-западнее Белграда.
Ранее в посольстве России рассказали, что 3—4 апреля планируется осуществить 11 рейсов, которые доставят в Сербию гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.
26 марта Сербия попросила Россию оказать помощь в борьбе с COVID-19. 3 апреля в российском Минобороны сообщили о создании авиационной группировки для доставки помощи Сербии.