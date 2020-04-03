Защита просит освободить Ярошенко из тюрьмы в США из-за COVID-19

Защита российского лётчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме, обратилось с просьбой освободить россиянина из исправительного учреждения из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы буквально сегодня направили прошение, адресованное Бюро тюрем и начальнику тюрьмы в Данбери в штате Коннектикут, об освобождении Константина Ярошенко», — приводит ТАСС слова адвоката Алексея Тарасова.

Защита отмечает, что нахождение россиянина в тюрьме в условиях пандемии коронавируса опасно, так как у Ярошенко ослаблен иммунитет.

По словам Тарасова, если россиянин заразится COVID-19, «то результат будет плачевным».

Ранее сообщалось, что российское посольство обратилось в Госдеп для оказания помощи Ярошенко.