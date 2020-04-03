Защита просит освободить Ярошенко из тюрьмы в США из-за COVID-19
- РИА Новости
«Мы буквально сегодня направили прошение, адресованное Бюро тюрем и начальнику тюрьмы в Данбери в штате Коннектикут, об освобождении Константина Ярошенко», — приводит ТАСС слова адвоката Алексея Тарасова.
Защита отмечает, что нахождение россиянина в тюрьме в условиях пандемии коронавируса опасно, так как у Ярошенко ослаблен иммунитет.
По словам Тарасова, если россиянин заразится COVID-19, «то результат будет плачевным».
Ранее сообщалось, что российское посольство обратилось в Госдеп для оказания помощи Ярошенко.