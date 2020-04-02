С корабля ВМС США снимут 2700 человек из-за коронавируса
«У 93 человек выявлен коронавирус, 86 имеют симптомы, 7 — без них. 593 теста отрицательны, ещё 1 273 члена экипажа протестированы, результаты некоторых еще не пришли», — приводит ТАСС его слова.
По словам исполняющего обязанности министра, все, у кого есть симптомы коронавирсного заболевания, помещаются на карантин.
«Для обеспечения дополнительного места с корабля сошли около тысячи человек. Ожидаем, что в ближайшие дни еще 2 700 человек сойдут с корабля. Мы не можем и не будем снимать весь экипаж», — сказал Модли.
Он отметил, что на других развёрнутых в море кораблях ВМС США нет случаев коронавируса.
24 марта стало известно, что коронавирусная инфекция COVID-19 диагностирована у трёх военнослужащих ВМС США на борту американского атомного авианосца Theodore Roosevelt.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что если пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продолжит развиваться, то это может серьёзно повлиять на боеготовность сил США.