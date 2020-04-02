С корабля ВМС США снимут 2700 человек из-за коронавируса

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И. о. министра ВМС США Томас Модли сообщил, что с атомного авианосца Theodore Roosevelt будут сняты 2700 человек в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«У 93 человек выявлен коронавирус, 86 имеют симптомы, 7 — без них. 593 теста отрицательны, ещё 1 273 члена экипажа протестированы, результаты некоторых еще не пришли», — приводит ТАСС его слова.

По словам исполняющего обязанности министра, все, у кого есть симптомы коронавирсного заболевания, помещаются на карантин.

«Для обеспечения дополнительного места с корабля сошли около тысячи человек. Ожидаем, что в ближайшие дни еще 2 700 человек сойдут с корабля. Мы не можем и не будем снимать весь экипаж», — сказал Модли.

Он отметил, что на других развёрнутых в море кораблях ВМС США нет случаев коронавируса.

24 марта стало известно, что коронавирусная инфекция COVID-19 диагностирована у трёх военнослужащих ВМС США на борту американского атомного авианосца Theodore Roosevelt.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что если пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продолжит развиваться, то это может серьёзно повлиять на боеготовность сил США.

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