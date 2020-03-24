Трое военных на авианосце ВМС США заразились коронавирусом

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Коронавирусная инфекция COVID-19 диагностирована у трёх военнослужащих ВМС США на борту американского атомного авианосца Theodore Roosevelt.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Пентагона.

Отмечается, что это первые три случая COVID-19 на корабле, который находится на боевом дежурстве.

Все, с кем контактировали заболевшие, находятся на карантине.

Заболевших вывезут с корабля по воздуху.

Также сообщается, что ВМС США приняли решение в связи с ситуацией с распространением коронавируса отменить заходы в порты всех кораблей, кроме тех, которым требуется ремонт или пополнение запасов.

В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 46 тыс., более 600 человек скончались.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что если пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продолжит развиваться, то это может серьёзно повлиять на боеготовность сил США.

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