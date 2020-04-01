Житель Ухани рассказал о ситуации в городе

Житель китайской Ухани Тагир Измаилов во время стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о ситуации в городе, где была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.

«До 8 апреля не все имеют право пользоваться услугами и метро, и кафе. Необходимо показать на своём мобильном телефоне профайл, который показывает, что ты прошёл период карантина без каких-либо болезней, то есть ты чист», — сказал он.

По словам Измаилова, без масок никого не увидишь.

«И до сих пор существует пропускная система, то есть, если нужно попасть в парк, крупный магазин, метро, — везде необходимо предоставить какие-то данные о себе. То есть, конечно, город ещё не открылся полностью, но это очень близко уже — буквально неделя… Особенности китайского менталитета, скажем так, на руку правительству. Только сегодня, выйдя на улицу, я осознал, как же много людей действительно сидели по домам. 14-миллионный город — и буквально неделю назад пара машин, пара людей — и всё», — добавил он.

Ранее в провинции Хубэй после двух месяцев перерыва возобновили внутреннее пассажирское авиасообщение.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что успешный опыт Ухани в борьбе с COVID-19 позволяет надеяться на возможность преодоления пандемии во всём мире.

12 марта в Китае сообщили, что пик эпидемии коронавируса в стране в целом уже пройден.