В Китае заявили о пройденном пике эпидемии коронавируса

Официальный представитель Комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что пик эпидемии коронавируса в Китае в целом уже прошёл.

«В настоящее время, за исключением Ухани, во всех городах провинции Хубэй в течение уже одной недели не зарегистрировано новых случаев заражения... Эти данные свидетельствуют о том, что в целом пик этой волны эпидемии в стране уже прошёл», — цитирует РИА Новости Фэна.

Ранее сообщалось, что число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае увеличилось до 3169. Как уточняется, число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 80 793. 62 793 человека выздоровели.