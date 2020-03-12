В Китае заявили о пройденном пике эпидемии коронавируса
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«В настоящее время, за исключением Ухани, во всех городах провинции Хубэй в течение уже одной недели не зарегистрировано новых случаев заражения... Эти данные свидетельствуют о том, что в целом пик этой волны эпидемии в стране уже прошёл», — цитирует РИА Новости Фэна.
Ранее сообщалось, что число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае увеличилось до 3169. Как уточняется, число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 80 793. 62 793 человека выздоровели.