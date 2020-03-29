В провинции Хубэй возобновилось внутреннее пассажирское авиасообщение
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«Первый рейс из провинции Хубэй выполнен из аэропорта Ичан в воскресенье (29 марта. — RT). На нём 64 пассажира отправились в Фучжоу, провинцию Фуцзянь», — говорится в сообщении в Twitter.
С 29 марта все аэропорты провинции Хубэй, кроме Ухани, возобновляют внутренние пассажирские рейсы.
Ранее в городе Ухань возобновили продажу авиабилетов на рейсы с 8 апреля.
28 марта в городе было восстановлено железнодорожное сообщение, а также частично возобновило работу метро после двухмесячного перерыва.