В провинции Хубэй возобновилось внутреннее пассажирское авиасообщение

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В китайской провинции Хубэй, ставшей очагом распространения коронавирусной инфекции COVID-19, спустя два месяца возобновилось внутреннее пассажирское авиасообщение, передаёт People's Daily China.
В провинции Хубэй возобновилось внутреннее пассажирское авиасообщение
  • © cnsphoto via REUTERS

«Первый рейс из провинции Хубэй выполнен из аэропорта Ичан в воскресенье (29 марта. — RT). На нём 64 пассажира отправились в Фучжоу, провинцию Фуцзянь», — говорится в сообщении в Twitter.

С 29 марта все аэропорты провинции Хубэй, кроме Ухани, возобновляют внутренние пассажирские рейсы.

Ранее в городе Ухань возобновили продажу авиабилетов на рейсы с 8 апреля.

28 марта в городе было восстановлено железнодорожное сообщение, а также частично возобновило работу метро после двухмесячного перерыва.

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