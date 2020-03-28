В Ухани возобновили продажу авиабилетов
- Аэропорт в Ухани / © Fei Maohua/Xinhua
- globallookpress.com
Об этом информирует People's Daily China.
Как ожидается, 8 апреля в городе возобновятся коммерческие полёты. Планируется около 100 рейсов в другие города Китая.
Также в провинции Хубэй демонтировали 1450 контрольно-пропускных пунктов, ранее установленных на шоссе. Все оставшиеся КПП в Ухани демонтируют 8 апреля.
Ранее в Ухани было восстановлено железнодорожное сообщение после карантина.
Кроме того, метро Ухани частично возобновило работу после двухмесячного перерыва.