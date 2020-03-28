В Ухани возобновили продажу авиабилетов

Короткая ссылка
В городе Ухань китайской провинции Хубэй возобновили продажу авиабилетов на рейсы с 8 апреля. Авиасообщение с Хубэем было приостановлено в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
В Ухани возобновили продажу авиабилетов
  • Аэропорт в Ухани / © Fei Maohua/Xinhua
  • globallookpress.com

Об этом информирует People's Daily China.

Как ожидается, 8 апреля в городе возобновятся коммерческие полёты. Планируется около 100 рейсов в другие города Китая. 

Также в провинции Хубэй демонтировали 1450 контрольно-пропускных пунктов, ранее установленных на шоссе. Все оставшиеся КПП в Ухани демонтируют 8 апреля.

Ранее в Ухани было восстановлено железнодорожное сообщение после карантина.

Кроме того, метро Ухани частично возобновило работу после двухмесячного перерыва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить