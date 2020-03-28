В Ухани возобновили продажу авиабилетов

В городе Ухань китайской провинции Хубэй возобновили продажу авиабилетов на рейсы с 8 апреля. Авиасообщение с Хубэем было приостановлено в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует People's Daily China.

Как ожидается, 8 апреля в городе возобновятся коммерческие полёты. Планируется около 100 рейсов в другие города Китая.

Также в провинции Хубэй демонтировали 1450 контрольно-пропускных пунктов, ранее установленных на шоссе. Все оставшиеся КПП в Ухани демонтируют 8 апреля.

Ранее в Ухани было восстановлено железнодорожное сообщение после карантина.

Кроме того, метро Ухани частично возобновило работу после двухмесячного перерыва.