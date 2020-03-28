В Ухани восстановлено железнодорожное сообщение после карантина

В китайском городе Ухань восстановлено железнодорожное сообщение спустя 65 дней карантина из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает газета «Жэньминь жибао».

«В субботу (28 марта. — RT) Ухань возобновила внутреннее и межгородское транспортное сообщение после 65-дневного карантина из-за вспышки COVID-19», — говорится в сообщении в Twitter.

Отмечается, что на станцию Учан в Ухани прибыл первый пассажирский поезд.

Ранее сообщалось, что метро Ухани частично возобновило работу после двухмесячного перерыва.

Открылись 184 из 228 станций и шесть из девяти линий метро Ухани.

При этом все пассажиры обязаны носить защитные маски, а в вагонах им разрешено сидеть только через одного. Кроме того, на станциях установлено около 200 тепловизоров для измерения температуры тела пассажиров.

24 марта власти Китая пообещали с 8 апреля снять ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань.