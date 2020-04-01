Трамп: Иран готовит нападение на силы США в Ираке
- Reuters
«Согласно имеющимся сведениям и оценкам, Иран или подконтрольные ему силы планируют тайное нападение на военных США и/или на объекты в Ираке. Если такое случится, Иран, безусловно, заплатит очень большую цену!» — написал Трамп в Twitter.
Ранее в Пентагоне сообщили, что при обстреле базы Эт-Таджи 11 марта в Ираке погибли двое военных США и ещё один военный страны коалиции.
Позднее американский лидер Дональд Трамп возложил на Иран ответственность за эту атаку.
В свою очередь, в МИД Ирана отвергли заявления Трампа о причастности Тегерана к обстрелу базы в Ираке.