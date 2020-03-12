В Пентагоне подтвердили гибель трёх военных при обстреле в Ираке
«Да, я могу подтвердить, что два американских военнослужащих и один военнослужащий коалиции погибли во время ракетного обстрела базы», — цитирует ТАСС Урбана.
Также, по его словам, в результате обстрела пострадали 12 человек, пятеро были эвакуированы в тяжёлом состоянии.
Он добавил, что на территорию военной базы упали 18 ракет.
Ранее сообщалось, что при ракетном ударе по военной базе Эт-Таджи на севере Ирака погибли два американца и британец.