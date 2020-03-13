В Иране отвергли причастность к атакам на военную базу в Ираке

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В МИД Ирана отвергли заявления американского лидера Дональда Трампа о причастности Тегерана к атаке на военную базу Эт-Таджи в Ираке.
В Иране отвергли причастность к атакам на военную базу в Ираке
  • РИА Новости

«США не могут переложить ответственность за своё незаконное присутствие в Ираке и ответ народа этой страны на убийство иракских командиров и бойцов на других», — приводит РИА Новости слова официального представителя ведомства Аббаса Мусави.

Он посоветовал президенту США вместо безосновательных обвинений пересмотреть присутствие и деятельность американских войск в Ближневосточном регионе.

Ранее в Пентагоне сообщили, что при обстреле военной базы Эт-Таджи в среду, 11 марта, в Ираке погибли двое военных США и ещё один военный страны, участвующей в возглавляемой Вашингтоном международной антитеррористической коалиции.

После этого американский министр обороны Марк Эспер заявил, что США изучают возможность военного ответа.

Американский лидер Дональд Трамп возложил на Иран ответственность за атаку на базу Эт-Таджи.

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