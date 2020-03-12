Пентагон рассматривает военный ответ на удар по базе Эт-Таджи в Ираке

В Пентагоне изучают возможность военного ответа на ракетный удар по базе Эт-Таджи в Ираке, где погибли три человека, в том числе двое военнослужащих США. Как отметил американский министр обороны Марк Эспер, президенту Дональду Трампу «представлены военные решения».

«Хочу выразиться ясно: США не потерпят атак на своих людей, на свои интересы или своих союзников», — приводит слова Эспера Politico.

Он отметил, что «все варианты на столе» и американская сторона работает с партнёрами, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Эспер добавил, что пообщался на эту тему с Трампом, и глава государства «дал полномочия делать то, что нужно» под его руководством.

Ранее в Пентагоне сообщили, что при обстреле военной базы Эт-Таджи в Ираке погибли двое военных США и ещё один военный страны, участвующей в возглавляемой Вашингтоном международной антитеррористической коалиции.