Пентагон рассматривает военный ответ на удар по базе Эт-Таджи в Ираке
- © Reuters
«Хочу выразиться ясно: США не потерпят атак на своих людей, на свои интересы или своих союзников», — приводит слова Эспера Politico.
Он отметил, что «все варианты на столе» и американская сторона работает с партнёрами, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Эспер добавил, что пообщался на эту тему с Трампом, и глава государства «дал полномочия делать то, что нужно» под его руководством.
Ранее в Пентагоне сообщили, что при обстреле военной базы Эт-Таджи в Ираке погибли двое военных США и ещё один военный страны, участвующей в возглавляемой Вашингтоном международной антитеррористической коалиции.