Пятеро военных коалиции ранены после нового обстрела базы в Ираке

Представитель коалиции во главе с США по борьбе с группировкой «Исламское государство»* Майлс Кэггинс подтвердил, что ранены пять человек в результате нового обстрела военной базы Эт-Таджи в Ираке.

«Коалиция подтверждает, что 14 марта в 10:51 как минимум 25 107-мм ракет попали в иракский лагерь Эт-Таджи, где размещены войска коалиции. Трое военнослужащих коалиции и двое иракских ранены», — написал он в Twitter.

The @CJTFOIR confirms at least (25) 107mm rockets impacted Iraq's Camp Taji base hosting Coalition troops, March 14 at 10:51 a.m. (Iraq Time). 3-Coalition WIA, 2-Iraqi WIA. Assessment and investigation ongoing, follow @OIRSpox & @SecMedCell for updates. https://t.co/q3ybQYJU40pic.twitter.com/3JqyMnqQYq — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) March 14, 2020

Ранее в Пентагоне сообщили, что при обстреле базы Эт-Таджи 11 марта в Ираке погибли двое военных США и ещё один военный страны коалиции.

Позднее американский лидер Дональд Трамп возложил на Иран ответственность за эту атаку.

В свою очередь, в МИД Ирана отвергли заявления Трампа о причастности Тегерана к обстрелу базы в Ираке.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.