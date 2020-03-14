Пятеро военных коалиции ранены после нового обстрела базы в Ираке

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Представитель коалиции во главе с США по борьбе с группировкой «Исламское государство»* Майлс Кэггинс подтвердил, что ранены пять человек в результате нового обстрела военной базы Эт-Таджи в Ираке.
Пятеро военных коалиции ранены после нового обстрела базы в Ираке
  • Reuters

«Коалиция подтверждает, что 14 марта в 10:51 как минимум 25 107-мм ракет попали в иракский лагерь Эт-Таджи, где размещены войска коалиции. Трое военнослужащих коалиции и двое иракских ранены», — написал он в Twitter.

Ранее в Пентагоне сообщили, что при обстреле базы Эт-Таджи 11 марта в Ираке погибли двое военных США и ещё один военный страны коалиции.

Позднее американский лидер Дональд Трамп возложил на Иран ответственность за эту атаку.

В свою очередь, в МИД Ирана отвергли заявления Трампа о причастности Тегерана к обстрелу базы в Ираке.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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