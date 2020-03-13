Пятеро иракских военных и один гражданский погибли при авиаударах США

Короткая ссылка
Пятеро военных армии Ирака и один гражданский погибли в результате авиаударов США, нанесённых после атаки на военную базу Эт-Таджи, об этом сообщили в иракских вооружённых силах.
Пятеро иракских военных и один гражданский погибли при авиаударах США
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление иракского командования.

В своём заявлении армия Ирака называет удар США нарушением суверенитета страны и «принципов партнёрства между иракскими силами безопасности и сторонами, спланировавшими и совершившими эту вероломную атаку».

По информации AFP, ещё 11 военных получили ранения. Погибший гражданский работал поваром в недостроенном аэропорту Кербела.

В связи с этим глава МИД Ирака вызвал послов США и Великобритании в Багдаде.

«Глава МИД созвал экстренное заседание при участии заместителей и советников министерства, чтобы изучить меры в связи с американской атакой, и приказал вызвать послов США и Великобритании в Багдаде», — цитирует официального представителя ведомства Ахмада ас-Саххафа РИА Новости.

Ранее в Пентагоне сообщили, что при обстреле военной базы Эт-Таджи в среду, 11 марта, в Ираке погибли двое военных США и ещё один военный страны, участвующей в возглавляемой Вашингтоном международной антитеррористической коалиции.

После этого американский министр обороны Марк Эспер заявил, что США изучают возможность военного ответа.

Американский лидер Дональд Трамп возложил на Иран ответственность за атаку на базу Эт-Таджи. 13 марта Соединённые Штаты нанесли удары по пяти складам с оружием группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить