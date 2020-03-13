Пятеро иракских военных и один гражданский погибли при авиаударах США

Пятеро военных армии Ирака и один гражданский погибли в результате авиаударов США, нанесённых после атаки на военную базу Эт-Таджи, об этом сообщили в иракских вооружённых силах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление иракского командования.

В своём заявлении армия Ирака называет удар США нарушением суверенитета страны и «принципов партнёрства между иракскими силами безопасности и сторонами, спланировавшими и совершившими эту вероломную атаку».

По информации AFP, ещё 11 военных получили ранения. Погибший гражданский работал поваром в недостроенном аэропорту Кербела.

В связи с этим глава МИД Ирака вызвал послов США и Великобритании в Багдаде.

«Глава МИД созвал экстренное заседание при участии заместителей и советников министерства, чтобы изучить меры в связи с американской атакой, и приказал вызвать послов США и Великобритании в Багдаде», — цитирует официального представителя ведомства Ахмада ас-Саххафа РИА Новости.

Ранее в Пентагоне сообщили, что при обстреле военной базы Эт-Таджи в среду, 11 марта, в Ираке погибли двое военных США и ещё один военный страны, участвующей в возглавляемой Вашингтоном международной антитеррористической коалиции.

После этого американский министр обороны Марк Эспер заявил, что США изучают возможность военного ответа.

Американский лидер Дональд Трамп возложил на Иран ответственность за атаку на базу Эт-Таджи. 13 марта Соединённые Штаты нанесли удары по пяти складам с оружием группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке.