США нанесли удары по позициям группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке

Соединённые Штаты нанесли удары по пяти складам с оружием группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Пентагона.

«Ранее этим вечером США провели оборонительные точечные удары против объектов «Катаиб Хезболлах» в Ираке. Эти удары были нацелены на пять складов с вооружениями», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Пентагоне сообщили, что при обстреле военной базы Эт-Таджи в среду, 11 марта, в Ираке погибли двое военных США и ещё один военный страны, участвующей в возглавляемой Вашингтоном международной антитеррористической коалиции.

После этого американский министр обороны Марк Эспер заявил, что США изучают возможность военного ответа.

Американский лидер Дональд Трамп возложил на Иран ответственность за атаку на базу Эт-Таджи.