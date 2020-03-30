Мэр Нью-Йорка рассказал о запасах медикаментов в городе

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Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио сообщил, что запасов медикаментов в городе хватит на всю неделю.
Мэр Нью-Йорка рассказал о запасах медикаментов в городе
  • Reuters
  • © Eduardo Munoz

«У нас достаточно запасов на неделю, начиная с сегодняшнего дня, за исключением аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ)», — цитирует телеканал CNN Де Блазио.

Он отметил, что скоро в Нью-Йорке понадобится ещё как минимум несколько сотен аппаратов ИВЛ.

По его словам, с 5 апреля в городе будут необходимы дополнительные средства всех категорий.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил в своём Twitter, что необходимости вводить карантин в штате Нью-Йорк нет.

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