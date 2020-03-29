СМИ: Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом

Две ракеты были перехвачены ПВО Саудовской Аравии в небе над Эр-Риядом.

Об этом информирует Al Arabiya.

Также источники сообщили о перехвате ракеты над портовым городом Джазан.

14 сентября 2019 года в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих государственной компании Saudi Aramco, в результате на предприятиях возникли пожары.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогли отразить атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

По его словам, средства ПВО во всём мире «работают с переменным успехом».