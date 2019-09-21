В Пентагоне посчитали невозможным отразить атаку на саудовские НПЗ

Ни одна из систем ПВО не смогла бы отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии во время нападения на нефтяные объекты, заявил глава Объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд.

Об этом он сказал, комментируя неспособность американских ПВО Patriot отразить атаку крылатых ракет и дронов, поразивших цели в Саудовской Аравии.

«А что касается борьбы с конкретной угрозой, о которой вы только что сказали, знаете, ни одна система не сможет устоять против подобного, однако многоуровневая система защиты снизит риск, исходящий от массовой атаки дронов или других атак, которые могут исходить от Ирана», — заявил Данфорд. Расшифровка его выступления опубликована на сайте Пентагона.

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих государственной компании Saudi Aramco, в результате на предприятиях возникли пожары.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогли отразить атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

По его словам, средства ПВО во всём мире «работают с переменным успехом».

Как отметил источник в Минобороны России, система ПВО США пропустила десятки беспилотников и крылатых ракет по причине несоответствия заявляемым характеристикам и низкой эффективности борьбы с малоразмерными воздушными целями, при том что северную границу Саудовской Аравии «прикрывают 88 пусковых установок» Patriot, а в Персидском заливе находятся ещё три эсминца УРО американских ВМС, оснащённых системой ПРО Aegis.