Число жертв коронавируса во Франции достигло 2314

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Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции достигло 2314. Об этом свидетельствуют данные французского Минздрава.
Число жертв коронавируса во Франции достигло 2314
  • Reuters

Уточняется, что за последние 24 часа умерли 319 пациентов с COVID-19. Ещё более 4,2 тыс. человек находятся в палатах интенсивной терапии.

По данным врачей, во Франции выявлено более 37,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил о продлении на две недели всеобщего режима изоляции в стране в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

С середины марта французские власти ввели строгие ограничения на передвижения людей. Закрыты рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины.

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