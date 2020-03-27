Франция продлила режим самоизоляции до 15 апреля
- Reuters
«Я объявляю о продлении режима самоизоляции до 15 апреля», — сказал он.
По его словам, страна находится только в начале волны эпидемии.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни будет подготовлена «новая важная инициатива» по борьбе с коронавирусом.
По последним данным, число заразившихся во Франции превысило 29 тыс., скончались 1696 граждан.
С середины марта власти ввели строгие ограничения на передвижения людей. Закрыты рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины.