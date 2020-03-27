Франция продлила режим самоизоляции до 15 апреля

Короткая ссылка
Правительство Франции приняло решение продлить на две недели всеобщий режим самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуар Филипп.
Франция продлила режим самоизоляции до 15 апреля
  • Reuters

«Я объявляю о продлении режима самоизоляции до 15 апреля», — сказал он.

По его словам, страна находится только в начале волны эпидемии.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни будет подготовлена «новая важная инициатива» по борьбе с коронавирусом.

По последним данным, число заразившихся во Франции превысило 29 тыс., скончались 1696 граждан.

С середины марта власти ввели строгие ограничения на передвижения людей. Закрыты рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить