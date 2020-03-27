Макрон заявил о подготовке новой инициативы по коронавирусу
«В ответ на кризис, вызванный COVID-19, мы с другими странами в ближайшие дни подготовим новую важную инициативу», — написал Макрон в своём Twitter.
Very good discussion with @realDonaldTrump. In response to the COVID-19 crisis, we are preparing with other countries a new strong initiative in the coming days.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 26, 2020
Он также отметил, что провёл «очень хорошее обсуждение» с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее стало известно, что число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 составило 20 834.