Макрон заявил о подготовке новой инициативы по коронавирусу

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни будет подготовлена «новая важная инициатива» по борьбе с коронавирусом COVID-2019.

«В ответ на кризис, вызванный COVID-19, мы с другими странами в ближайшие дни подготовим новую важную инициативу», — написал Макрон в своём Twitter.

Он также отметил, что провёл «очень хорошее обсуждение» с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 составило 20 834.

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