В Госдуме оценили призыв депутата из ФРГ отменить санкции против России
- РИА Новости
«Отказ от санкций — личное дело любой страны. Сегодняшняя угроза пандемии показала, что нет никакой коллективной евро-атлантической солидарности, есть только принцип «каждый сам за себя»… На фоне этого немецкий депутат выступает со здравым обращением. Как показывает история, мир всегда объединялся и забывал какие-то перепалки, если существовала одна большая внешняя угроза», — подчеркнул Бальбек.
По словам парламентария, сегодня ситуация похожая.
«Немецкий депутат фактически призывает бундестаг следовать тому, чему учит история», — заключил депутат.
Ранее Шлунд заявил, что санкции против России в условиях пандемии коронавируса являются абсурдными и их нужно полностью отменить.