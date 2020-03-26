В Госдуме оценили призыв депутата из ФРГ отменить санкции против России

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT призыв депутата от партии «Альтернатива для Германии», главы германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунда полностью отменить антироссийские санкции.
В Госдуме оценили призыв депутата из ФРГ отменить санкции против России
  • РИА Новости

«Отказ от санкций — личное дело любой страны. Сегодняшняя угроза пандемии показала, что нет никакой коллективной евро-атлантической солидарности, есть только принцип «каждый сам за себя»… На фоне этого немецкий депутат выступает со здравым обращением. Как показывает история, мир всегда объединялся и забывал какие-то перепалки, если существовала одна большая внешняя угроза», — подчеркнул Бальбек.

По словам парламентария, сегодня ситуация похожая.

«Немецкий депутат фактически призывает бундестаг следовать тому, чему учит история», — заключил депутат.

Ранее Шлунд заявил, что санкции против России в условиях пандемии коронавируса являются абсурдными и их нужно полностью отменить.

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