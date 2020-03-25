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В Совфеде оценили идею Генсека ООН о всемирной отмене санкций

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Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв прокомментировал инициативу Генсека ООН Антониу Гутерреша о всемирной отмене санкций между государствами.
В Совфеде оценили идею Генсека ООН о всемирной отмене санкций
  • РИА Новости

По его мнению, это очень ответственная и своевременная реакция на проблемы, охватившие весь мир.

«В этой инициативе заложена логика — ответ на коллективную проблему может быть исключительно коллективным. Невозможно здесь оставаться в пределах своих национальных границ, хоть и есть ограничения санитарно-эпидемиологического характера, в том числе по режимам пересечения границ, но скоординированность действий в этой связи абсолютно необходима», — заявил Косачёв в беседе с НСН.

Он отметил необходимость консолидации усилий международного сообщества с целью не допустить экономических срывов, затрудняющих противодействие пандемии коронавируса.

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