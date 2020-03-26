Депутат из ФРГ призвал отменить санкции против России 

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Депутат от партии «Альтернатива для Германии», глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд заявил, что санкции против России в условиях пандемии коронавируса являются абсурдными и их нужно полностью отменить. 
Депутат из ФРГ призвал отменить санкции против России 
  • РИА Новости

Шлунд отметил, что министр здравоохранения Германии Йенс Шпан 25 марта на заседании комитета бундестага по здравоохранению заявил, что солидарность и взаимовыручка на международном уровне во время пандемии коронавируса является беспрецедентной и крайне необходимой. 

«Таким образом, он фактически назвал абсурдными санкции против России», — цитирует депутата РИА Новости.

Он также призвал правительство ФРГ «немедленно отменить антироссийские санкции на фоне кризиса и в интересах людей».

Ранее член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой «Известия» призвал к снятию санкций против России для совместной борьбы с эпидемией COVID-19.

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