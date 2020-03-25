С космодрома Куру украли 40 тысяч медицинских масок

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Со склада космодрома Куру во Французской Гвиане неизвестные украли 40 тыс. хирургических масок, сообщает AFP.
С космодрома Куру украли 40 тысяч медицинских масок
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«В понедельник нам поступила жалоба. Жандармерия Куру начала расследование в связи с кражей примерно 40 тыс. хирургических масок», — заявил прокурор Кайенны Самюэль Финьельц.

Отмечается, что изначально о пропаже масок сообщил президент французского Национального центра космических исследований Жан-Ив Ле Галь в письме, которое он разослал сотрудникам Гвианского космического центра.

7 марта персонал французской компании Arianespace, которая является оператором космодрома Куру во Французской Гвиане, покинул космодром почти в полном составе из-за того, что в соседнем населённом пункте были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Также более 200 сотрудников «Роскосмоса», работавших на Куру, прилетели в Москву.

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