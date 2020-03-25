С космодрома Куру украли 40 тысяч медицинских масок

Со склада космодрома Куру во Французской Гвиане неизвестные украли 40 тыс. хирургических масок, сообщает AFP.

«В понедельник нам поступила жалоба. Жандармерия Куру начала расследование в связи с кражей примерно 40 тыс. хирургических масок», — заявил прокурор Кайенны Самюэль Финьельц.

Отмечается, что изначально о пропаже масок сообщил президент французского Национального центра космических исследований Жан-Ив Ле Галь в письме, которое он разослал сотрудникам Гвианского космического центра.

7 марта персонал французской компании Arianespace, которая является оператором космодрома Куру во Французской Гвиане, покинул космодром почти в полном составе из-за того, что в соседнем населённом пункте были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Также более 200 сотрудников «Роскосмоса», работавших на Куру, прилетели в Москву.