Работавшие на закрытом во Франции космодроме россияне вернулись домой

Более 200 сотрудников «Роскосмоса», которые работали на французском космодроме Куру, который был закрыт из-за коронавируса COVID-2019 прилетели в Москву.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аэропорта Шереметьево.

Отмечается, что самолёт Boenig-777 с 246 специалистами на борту прибыл в Шереметьево в 4:40.

7 марта персонал французской компании Arianespace, которая является оператором космодрома Куру во Французской Гвиане, покинул космодром почти в полном составе из-за того, что в соседнем населённом пункте были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.