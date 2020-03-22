Работавшие на закрытом во Франции космодроме россияне вернулись домой

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Более 200 сотрудников «Роскосмоса», которые работали на французском космодроме Куру, который был закрыт из-за коронавируса COVID-2019 прилетели в Москву.
Работавшие на закрытом во Франции космодроме россияне вернулись домой
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аэропорта Шереметьево.

Отмечается, что самолёт Boenig-777 с 246 специалистами на борту прибыл в Шереметьево в 4:40.

7 марта персонал французской компании Arianespace, которая является оператором космодрома Куру во Французской Гвиане, покинул космодром почти в полном составе из-за того, что в соседнем населённом пункте были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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