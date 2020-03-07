Персонал покинул французский космодром из-за COVID-2019
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в ракетно-космической отрасли.
«Персонал французской компании Arianespace почти в полном составе покинул расположение космодрома Куру в связи с выявленными в соседнем населенном пункте случаями заражения коронавирусом», — указано в тексте.
Отмечается, что заражённые — туристы из Азии.
29 февраля стало известно, что военно-воздушная база под коммуной Крей во Франции была закрыта на карантин после того, как у нескольких человек на ней был обнаружен новый тип коронавируса.