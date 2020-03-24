В Польше введены ограничения на передвижение

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости введения новых мер для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает «Польское радио».

«Необходимо ввести дополнительные ограничения в Польше, чтобы ограничить распространение коронавируса», — заявил он на пресс-конференции.

По его словам, новые меры касаются ограничений на перемещение и собрания.

Премьер отметил, что в силе остаются все ограничения, введённые до сих пор, в частности не будут работать образовательные учреждения, развлекательные заведения, кафе, рестораны.

По последним данным, в Польше зафиксировано 844 случая заражения коронавирусной инфекцией, девять человек скончались.

Ранее Моравецкий объявил, что на территории республики вводится режим эпидемии в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.