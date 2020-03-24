В Польше введены ограничения на передвижение
- Reuters
Об этом сообщает «Польское радио».
«Необходимо ввести дополнительные ограничения в Польше, чтобы ограничить распространение коронавируса», — заявил он на пресс-конференции.
По его словам, новые меры касаются ограничений на перемещение и собрания.
Премьер отметил, что в силе остаются все ограничения, введённые до сих пор, в частности не будут работать образовательные учреждения, развлекательные заведения, кафе, рестораны.
По последним данным, в Польше зафиксировано 844 случая заражения коронавирусной инфекцией, девять человек скончались.
Ранее Моравецкий объявил, что на территории республики вводится режим эпидемии в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.