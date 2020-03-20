В Польше объявили режим эпидемии из-за коронавируса

Короткая ссылка
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий объявил, что на территории республики вводится режим эпидемии в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
В Польше объявили режим эпидемии из-за коронавируса
  • © Omar Marques/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом он заявил в ходе брифинга.

«Чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, установить правила, в том числе касательно карантина, мы вводим режим эпидемии», — цитирует его PAP.

Всего в стране зафиксировано 411 случаев коронавируса, шестеро заболевших скончались, передаёт РИА Новости.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с 21 марта в стране закроются все заведения общественного питания, а также ночные клубы, театры, кинотеатры и спортзалы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить