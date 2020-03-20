В Польше объявили режим эпидемии из-за коронавируса

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий объявил, что на территории республики вводится режим эпидемии в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

«Чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, установить правила, в том числе касательно карантина, мы вводим режим эпидемии», — цитирует его PAP.

Всего в стране зафиксировано 411 случаев коронавируса, шестеро заболевших скончались, передаёт РИА Новости.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с 21 марта в стране закроются все заведения общественного питания, а также ночные клубы, театры, кинотеатры и спортзалы.