В Польше объявили режим эпидемии из-за коронавируса
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Об этом он заявил в ходе брифинга.
«Чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, установить правила, в том числе касательно карантина, мы вводим режим эпидемии», — цитирует его PAP.
Всего в стране зафиксировано 411 случаев коронавируса, шестеро заболевших скончались, передаёт РИА Новости.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с 21 марта в стране закроются все заведения общественного питания, а также ночные клубы, театры, кинотеатры и спортзалы.